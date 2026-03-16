पालिका रुग्णालयांत ‘आयव्हीएफ’ सुरू करा!
मुंबई. ता. १६ ः ताणतणाव, बदलती जीवनशैली यामुळे अनेक दाम्पत्यांसमोर अपत्यप्राप्ती होत नसल्याची समस्या उभा राहत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या दाम्पत्यांसाठी पालिका रुग्णालयांत अत्यल्प दरात आयव्हीएफ उपचार पद्धती सुरू करा, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका शीतल गंभीर यांनी केली आहे. ‘आयव्हीएफ’ ही उपचार पद्धती गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वांत मोठी वैद्यकीय क्रांती असून, अनेक जोडप्यांसाठी अपत्यप्राप्तीकरिता एक आशेचा किरण आहे. मात्र या उपचार पद्धतीत प्रतिसायकल दीड ते अडीच लाख इतका खर्च येत असल्याने अनेक दाम्पत्ये अशा उपचारापासून वंचित राहतात, तर काही आर्थिक समस्यांमुळे उपचार अर्धवट सोडून देतात. त्यामुळे पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ही सुविधा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
