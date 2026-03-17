कल्याण तहसील कार्यालयावर मोर्चा
कल्याण तहसीलवर ‘श्रमजीवी’चा मोर्चा
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : गरीब, आदिवासी आणि कातकरी समाजातील मजूर महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर धरत श्रमजीवी संघटनेतर्फे सोमवारी कल्याण तहसीलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. रेशन दुकाने आणि अंगणवाडी केंद्रांमार्फत गरजू महिलांना दरमहा किमान १२ सॅनिटरी नॅपकिन मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मुख्य मागणी या वेळी करण्यात आली.
ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मजुरी करणाऱ्या महिलांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. यामुळे मासिक पाळीच्या काळात सॅनिटरी नॅपकिन खरेदी करणे त्यांना परवडत नाही. परिणामी, अस्वच्छ कापडाचा वापर केल्यामुळे संसर्गजन्य आजार, त्वचारोग आणि गर्भाशयाशी संबंधित गंभीर विकार जडत असल्याची चिंता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
