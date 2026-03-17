चरस तस्करीत ‘महिला कनेक्शन’ उघड
अंबरनाथ, ता. १७ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये सव्वा चार कोटी रुपयांच्या चरस जप्ती प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत उल्हासनगर येथील कुख्यात महिला तस्कर शहनाज शेख हिला अटक केली आहे. यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या दोन आरोपींच्या चौकशीतून तिचे नाव समोर आले होते. या प्रकरणात ‘महिला कनेक्शन’ उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
काही दिवसांपूर्वी अंबरनाथ पश्चिम परिसरात पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे छापा टाकून पाच किलो ३०० ग्रॅम चरस जप्त केला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या चरसची किंमत सुमारे चार कोटी २५ लाख रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे. या कारवाईत पोलिसांनी सुरुवातीला १९ वर्षीय मुख्य आरोपी हर्षल पटेल आणि त्याच्या एका साथीदाराला अटक केली होती. या आरोपींकडे केलेल्या कसून चौकशीत शहनाज शेख हिच्या सहभागाबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी उल्हासनगरमधून तिला ताब्यात घेत अटक केली. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक केलेल्या शेख हिच्यावर यापूर्वी ‘एमपीडीए’अंतर्गत दोन गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणातील तिची नेमकी भूमिका, तसेच अमली पदार्थ तस्करीचे जाळे आणखी कोणापर्यंत पसरले आहे, याचा सखोल तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
