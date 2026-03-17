नागरिकांच्या तक्रारी , लोकप्रतिनिधी उतरले रस्त्यावर

नागरिकांच्या तक्रारींसाठी लोकप्रतिनिधी उतरले रस्त्यावर
वसई, ता. १७ (बातमीदार) : नालासोपारा पूर्वेला विजेसंबंधित समस्या नागरिकांना भेडसावत असल्याच्या तक्रारी येत असताना लोकप्रतिनिधी थेट रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी आपापल्या प्रभागात समस्यांची पाहणी केली. या पाहणीनंतर वीज अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरात लवकर समस्या सोडवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
वसई-विरार परिसरात नेहमीच वीजपुरवठ्यावर परिणाम होणे, वीज खंडित होणे यासह विजेच्या साधनांमध्ये बिघाड होणे यासह अन्य समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत असते. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रभाग क्र. ९मध्ये नेहमीच विजेसंदर्भात वीज कंपनीबाबत लोकांच्या तक्रारी येत असतात. दरम्यान, या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विद्युत मंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसोबत नगरसेवक नीलेश देशमुख, माजी नगरसेवक अरुण जाधव, किरण काकडे यांच्यासह परिसरातील नागरिकांनी प्रभागात फिरून पाहणी केली आणि त्यावर तोडगा काढण्याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
वसई : नगरसेवक नीलेश देशमुख, माजी नगरसेवक अरुण जाधव यांनी परिसरातील विजेसंदर्भातील समस्यांची पाहणी केली.
