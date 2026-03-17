खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा नागरी सत्कार होणार
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या महासभेत ठराव मंजूर
डोंबिवली, ता. १७ ः कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील विकासकामांचा धडाका आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना मिळवून दिलेली गती, याबद्दल खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतर्फे भव्य नागरी सत्कार करण्यात येणार आहे. सोमवारी (ता. १६) झालेल्या महासभेत यासंदर्भातील ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
गेल्या काही वर्षांत मतदारसंघात मेट्रो, सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, रिंग रोड आणि विविध उड्डाणपूल यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना खासदार शिंदे यांनी गती मिळवून दिली. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलत असल्याची भावना नगरसेवकांनी महासभेत व्यक्त केली.
सभागृहात उमटले पडसाद
शिवसेनेचे गटनेते विश्वनाथ राणे आणि उपमहापौर राहुल दामले यांनी अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाला शिवसेना नगरसेवक सचिन पोटे, अस्मिता मोरे, माया कांबळे तसेच भाजपचे सभागृह नेते वरुण पाटील, मंदार हळबे, दीपेश म्हात्रे आणि दया गायकवाड यांनी पाठिंबा दिला. कल्याण पूर्वेचे वरिष्ठ नगरसेवक नीलेश शिंदे यांनी खासदार शिंदे यांचा नागरी सत्कार करण्याची सूचना मांडली, ज्याला सभागृहाने टाळ्यांच्या कडकडाटात संमती दिली.
महापौरांची घोषणा
महापौर ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी यांनी या सूचनेचे स्वागत करत नागरी सत्काराचा ठराव अधिकृतरीत्या मंजूर केला. लवकरच एका विशेष सोहळ्यात महापालिकेतर्फे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा गौरव करण्यात येईल.