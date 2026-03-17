दिवा शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर तात्काळ कारवाईची मागणी
अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : दिवा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी मागणीसाठी दिवा शिळ नागरिक हक्क समितीच्या वतीने करण्यात आली. यासाठी समितीकडून सोमवारी (ता. १७) महापौर, उपमहापौर व अतिरिक्त आयुक्त, गटनेते यांना निवेदन दिले.
दिवा प्रभाग समिती हद्दीत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पालिकेने अशा बांधकामांवर कठोर कारवाई करणे बंधनकारक असतानाही काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असून, शहराच्या नियोजनावरही परिणाम होत आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासणी करून अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या वेळी समितीचे सदस्य हिरा पाटील, ॲड. रोहिदास मुंडे, सचिन पाटील, प्रकाश पाटील आणि इतर सदस्य उपस्थित होते. समितीच्या वतीने प्रशासनाने या गंभीर विषयाची तत्काळ दखल घेऊन दिवा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
