मुंबई
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यक्रम
विक्रोळी, ता. १७ ः विकास मराठी शाळा समूहाच्या वतीने आयोजित ‘सहप्रवास २०२६’ हा मराठी शिक्षणाचा प्रेरणादायी स्नेहमेळावा उत्साहात पार पडला. माजी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक व संस्थेच्या सहभागातून आयोजित या कार्यक्रमात ‘माझी मराठी शाळा’ या विषयावर विविध शैक्षणिक उपक्रम सादर करण्यात आले. या स्नेहमेळाव्यात संस्थेच्या विश्वस्त माधवी नांदोसकर यांच्या हस्ते स्मार्ट बोर्ड व ४० बेंचचे उद्घाटन करण्यात आले. सुमारे २५०हून अधिक पालक व माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मराठी भाषा संवर्धनासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळा सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे या वेळी अधोरेखित करण्यात आले.