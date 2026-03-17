सिडकोच्या सुरक्षा रक्षकांना अग्निशमन व फायर एक्स्टींगुशरचे प्रशिक्षण
खारघर (बातमीदार) : सिडको महामंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना अग्निशमन विभागाच्या वतीने अग्निशमनविषयक आणि फायर एक्स्टिंगुशर हाताळण्याबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. कामाच्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी आग लागल्यास तत्काळ उपाययोजना करता यावी, या उद्देशाने हे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. या प्रशिक्षणामध्ये अग्निशमन केंद्र अधिकारी सौरभ पाटील यांनी आग लागल्यास प्राथमिक स्तरावर कोणती खबरदारी घ्यावी, अग्निशमन यंत्रे व फायर एक्स्टिंगुशरचा वापर कसा करावा तसेच एलपीजी गॅस सिलिंडरला लागलेली आग सुरक्षितरीत्या कशी विझवावी, याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले. या प्रशिक्षणाला एकूण ७८ सुरक्षा रक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.