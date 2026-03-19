जुईनगर परिसरात पोलीस गस्त वाढीची मागणी
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) : परिसरात रात्री वाढणारी वर्दळ, संशयास्पद हालचाली आणि नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षिततेची भावना याकडे ठाकरे गटाच्या युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सुरक्षेसंदर्भात नागरिकांच्या वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर युवासेना पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अजय कांबळे यांची भेट घेऊन परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चर्चा केली.
या बैठकीत जुईनगर परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेशी संबंधित विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची उपस्थिती व गस्त वाढविणे तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्याची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. अजय कांबळे यांनी यावर प्रतिसाद देताना, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना केल्या जातील तसेच नियमित गस्त वाढविण्यावर भर दिला जाईल, असे सांगितले. नागरिकांनी संशयास्पद घटना त्वरित पोलिसांना कळवाव्यात व आपत्कालीन परिस्थितीत ११२ क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही केले. या बैठकीत अविनाश भालसिंग व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
