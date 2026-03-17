मुंबई उपनगरात एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा

मुंबई उपनगरांत एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा
प्रशासनाचा दावा; मात्र ठिकठिकाणी रांगा सुरूच
जोगेश्वरी, ता. १७ (बातमीदार) : युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी सिलिंडरसाठी रांगा लागल्या असताना मुंबई उपनगरांत एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
कोणी गॅसचा काळाबाजार करीत असल्यास किंवा जादा दराने विक्री करीत असल्यास उप नियंत्रक शिधावाटप ‘ड’ परिमंडळ, बिलवा भवन, नेहरू रोड, सांताक्रूझ (पूर्व) येथे तक्रार करण्याचे आवाहन येथील वरिष्ठ शिधावाटप अधिकारी अश्विन रोहिणीकर यांनी केले आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे, की मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी आवश्यक असलेला एलपीजी गॅसचा साठा सध्या मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेल कंपन्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून पुरवठा साखळी सुरळीत सुरू असून, गॅस एजन्सीकडे सिलिंडरची कोणतीही कमतरता नाही. त्यामुळे घरगुती गॅसचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
गॅसचा तुटवडा निर्माण होईल, या भीतीने नागरिकांनी विनाकारण आगाऊ बुकिंग (पॅनिक बुकिंग) करू नये, असेही प्रशासनाने आवाहन केले आहे. अशा प्रकारच्या बँकिंगमुळे यंत्रणेवर अनावश्यक ताण येऊ शकतो. तसेच समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जाणाऱ्या माहितीवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीच घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे. नागरिकांनी घाबरून न जाता संयम बाळगावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
