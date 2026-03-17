ओव्हरटेकच्या नादात रिक्षाची दुचाकीला धक्का

ओव्हरटेकच्या नादात रिक्षाची दुचाकीला धडक
दाम्पत्यासह तीन महिन्यांचे बाळ जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ओव्हरटेकच्या नादात रिक्षाचालकाने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एकाच कुटुंबातील तिघे जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेत दाम्पत्यासह तीन महिन्यांचे बाळ जखमी झाल्याप्रकरणी रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मुंब्रा-कौसा येथील तक्रारदार तौसीफरजा मेहमुद शेख हे पत्नी शायदा शेख व तीन महिन्यांचा मुलगा मोहम्मद हुसेन याच्यासह दुचाकीवरून ठाणे येथून मुंब्र्याकडे जात होते. रविवारी (ता. १५) सायंकाळी दारुफलाह मशिदीसमोरून जात असताना, त्यांच्या दुचाकीला भरधाव रिक्षाचालकाने ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी रिक्षाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने तौसीफरजा शेख यांचा दुचाकीवरील ताबा सुटला व तिघेही रस्त्यावर पडले. या अपघातात तिघेही जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी मुंब्रा-कौसा येथील रिक्षाचालक साहीद मंडल याच्याविरोधात मुंब्रा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केला आहे.
