मुरबाडमध्ये घरगुती गॅस काळाबाजारावर करडी नजर
मुरबाड, ता. १७ (वार्ताहर) : इंधन दरवाढ व संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर मुरबाड तहसील प्रशासनाने घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. या अनुषंगाने तहसीलदार अभिजित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय दक्षता पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे.
घरगुती गॅसचा अवैध व व्यावसायिक वापर; तसेच साठेबाजी रोखण्यासाठी पुरवठा निरीक्षण अधिकारी संयोगिता पवार, पुरवठा निरीक्षक संदीप थोरात आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी संयुक्त कारवाई सुरू केली आहे. १२ मार्चला गॅस एजन्सींची तपासणी करण्यात आली, तर १३ मार्चला गजानन गॅस एजन्सीसह इतर ठिकाणी गोदामामधील सिलिंडर साठ्याची पाहणी करण्यात आली. तसेच मुरबाडमधील काही हॉटेल व रेस्टॉरंटमध्ये अचानक छापे टाकून घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर होत आहे का, याची तपासणी करण्यात आली. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश तहसीलदार देशमुख यांनी दिले आहेत. दरम्यान, तालुक्यात सध्या गॅसचा कोणताही तुटवडा नसून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पुरवठा निरीक्षण अधिकारी संयोगिता पवार यांनी केले आहे.
