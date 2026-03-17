गवळीदेव पर्यटनस्थळ विकासकामांना वेग
पाच कोटींच्या निधीतून परिसराचा कायापालट; जून २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होणार
वाशी, ता. १७ (बातमीदार): घणसोली विभागातील गवळीदेव परिसर येथे नवी मुंबई महापालिकेकडून सुरू असलेल्या पर्यटन विकासकामांना वेग आला आहे. सुमारे पाच कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातून या निसर्गरम्य परिसराचा कायापालट करण्यात येत असून, येत्या पावसाळ्यात पर्यटकांना गवळीदेव धबधब्याचा आनंद घेता येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी अंदाजे ४.३३ कोटींची, तर प्रशासकीय मंजुरीनुसार सुमारे ५.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. क्लासिक इन्फ्रा इंजिनिअरिंग प्रा. लि. या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले असून, १३ डिसेंबर २०२३ रोजी कामाचा आदेश देण्यात आला आहे. सध्या गवंडीकाम, पायऱ्या व इतर पायाभूत सुविधांची कामे प्रगतिपथावर आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत सुरक्षित पायवाट, पायऱ्या, गॅझेबो, पोर्टेबल शौचालये, दगडी बांधकाम, गॅबियन भिंती, दिशा दर्शक फलक, विद्युत दिवे व जलवाहिनी अशा सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे ०.९९५ हेक्टर क्षेत्र आणि १.७५ किमी परिसर विकसित केला जाणार आहे.
या विकासामुळे गवळीदेव परिसर नवी मुंबईतील महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणून उदयास येणार असून, नागरिकांना निसर्गरम्य पर्यटनाचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.