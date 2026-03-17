जासईत महसूल समाधान शिबिर
विविध दाखल्यांचे वाटप
उरण तालुक्यात ७५ जणांना सातबारा, ४१ जणांना ८ अ; योजनांची माहिती
उरण, ता. १७ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर जासई येथील प्राथमिक शाळेत पार पडले. राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत आयोजित या शिबिरात विविध शासकीय विभागांनी नागरिकांना सेवा व योजनांची माहिती दिली.
या शिबिरात ७५ लाभार्थ्यांना ७/१२ उतारे, ४१ जणांना ८ अ उतारे, १४ फेरफार निकाली, आठ जणांची ७/१२ दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच ८९ लाभार्थ्यांना उत्पन्न दाखले, १५ जणांना शिधापत्रिका, ११ जणांना संजय गांधी योजनेचे लाभ प्रमाणपत्र देण्यात आले. ॲग्री स्टॅक नोंदणी, नावनोंदणीसह विविध सेवा देण्यात आल्या. ५५ नागरिकांची आरोग्य तपासणीही करण्यात आली. या वेळी जिल्हा समन्वयक मनोहर म्हात्रे यांनी आपत्कालीन परिस्थिती व प्रथमोपचाराविषयी प्रात्यक्षिक दाखवून मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमास पंचायत समिती सदस्या निर्मला घरत, उपसरपंच सृष्टी म्हात्रे, तालुका कृषी अधिकारी ऋतुजा ननावरे-सूळ, निवासी नायब तहसीलदार महेश पाटील, नायब तहसीलदार रवींद्र सानप, मंडळ अधिकारी मनीष जोशी, ग्राम महसूल अधिकारी सत्यवान पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
