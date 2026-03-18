कांदळवनावर पुन्हा अतिक्रमण
नायगाव पूर्वेतील प्रकार; प्रशासनाविरोधात संताप
विरार, ता. १८ (बातमीदार)ः नायगाव पूर्व परिसरातील रेती बंदर परिसरातील सर्व्हे क्रमांक २०९ जागेवर मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची तोड करून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे कांदळवनावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
नायगावमधील महसूल आणि वन विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या जागेवर परप्रांतीय व्यक्तीकडून मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल करण्यात आली आहे. कांदळवनाची तोड करून मातीचा भराव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याने पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी परिसराची पाहणी केली होती. या वेळी जागेवरील बेकायदा मातीचा भराव, अतिक्रमण हटवण्याचे तसेच दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. मात्र दौऱ्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नसल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करीत आहेत. याप्रकरणी महसूल व वन विभागाने पंचनामा केल्याची माहिती मिळत असली तरी अतिक्रमण रोखण्यासाठी ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते एलायस डिसिल्वा यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
