२४ तासांत तिघे जेरबंद
घरफोडीच्या घटनांचा कासा पोलिसांकडून उलगडा
कासा, ता. १८ (बातमीदार)ः कासा परिसरातील दोन घरफोडीतील आरोपींना २४ तासांत जेरबंद करण्यात कासा पोलिसांना यश आले आहे. या प्रकरणातील पाच लाख ७४ हजारांचा ऐवजही पोलिसांनी हस्तगत केला आहे.
कासा येथील पाटीलपाडा परिसरात अमोल भोये यांच्या बंद घरातून मंगळसूत्र, सोन्याची चैन, कानातील झुमके, सोन्याचे मणी असा दोन लाख ७२ हजार रुपयांचा ऐवज चोरण्यात आला होता, तर कासा गायकवाडपाडा येथील अपर्णा गुप्ता यांच्या घरातील सोन्याचे दागिने, चांदीचा कमरपट्टा, पायातील पैंजण असा तीन लाख दोन हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरण्यात करण्यात आला. दोन्ही घटनांची कासा पोलिस ठाण्यात नोंद झाल्यानंतर भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या वेळी पोलिसांच्या पथकाने गुजरातमधील सुरत येथून राजेश मालवी (२९), दिलखुश बंजारा (वय २३), अंकित गोदावजला (वय २५) अटक केली आहे.
धाडसाचे कौतुक
गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात भुरट्या चोरांचा सुळसुळाट वाढला होता. फेरीवाले, अनोळखी व्यक्तींमार्फत चोरी होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता. मात्र, २४ तासांत आरोपींना अटक झाल्याने कासा पोलिसांच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे.
