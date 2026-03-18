करवाढीच्या प्रस्तावावर फुली
करवाढीच्या प्रस्तावावर फुली
स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव फेटाळला
विरार, ता. १८ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेच्या आगामी आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी एकमुखाने करवाढीला विरोध दर्शवत अतिरिक्त बोजा टाळण्याचा निर्णय घेतला.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी चार हजार २०८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ता कर, पाणीपट्टीत वाढ सुचवली होती. या प्रस्तावावर स्थायी समितीत सखोल चर्चा झाली. वाढती महागाई, नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता करवाढ योग्य नसल्याचे मत सदस्यांनी मांडले. त्यामुळे सभापती प्रवीण शेट्टी यांनी करवाढीचा प्रस्ताव मागे घेतल्याची घोषणा केली. या वेळी बैठकीत महसूल वाढवण्यासाठी पर्यायी स्रोत शोधण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
----------------------------
पालिकेसमोर आव्हान
पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर वार्षिक २११ कोटी रुपये खर्च होत असताना मिळणारा महसूल केवळ ७० ते ७५ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. परिणामी, १४० कोटी रुपयांचा तुटवडा पालिकेला सहन करावा लागत आहे. एकूणच, करवाढ टाळत नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी विकासकामे, आर्थिक संतुलन राखण्याचे पालिकेसमोर आव्हान आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.