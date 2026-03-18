मुलुंडमध्ये पोलिसांचा मालमत्ता परतावा उपक्रम
१.९२ कोटींचा मुद्देमाल मूळ मालकांच्या हाती; १,०८७ मोबाईलसह मौल्यवान वस्तू परत
मुलुंड, ता. १८ (बातमीदार) : मुलुंडमध्ये मुंबई पोलिसांच्या परिमंडळ साततर्फे भव्य मालमत्ता परतावा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. मुलुंड पश्चिमेतील एन.एस. रोडवरील क्राउन हॉल येथे शनिवारी (ता. १४) हा कार्यक्रम पार पडला.
या उपक्रमांतर्गत चोरीला गेलेला तसेच हरवलेला मौल्यवान ऐवज शोधून तो संबंधित मूळ मालकांना परत करण्यात आला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पोलिसांनी हजारो मोबाईलसह विविध मौल्यवान वस्तू हस्तगत केल्या असून, त्यापैकी सुमारे एक कोटी ९२ लाख रुपयांचा ऐवज नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आला. कार्यक्रमाला अपर पोलिस आयुक्त डॉ. महेश पाटील आणि पोलिस उपायुक्त हेमराजसिंह राजपूत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्या हस्ते तसेच परिमंडळ सातमधील विविध पोलीस ठाण्यांच्या वरिष्ठ निरीक्षकांच्या हस्ते हा मुद्देमाल नागरिकांना देण्यात आला. पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात आला. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास दृढ व्हावा आणि गुन्ह्यांमधील जप्त ऐवज लवकरात लवकर मालकांपर्यंत पोहोचवावा, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. परिमंडळ सात अंतर्गत येणाऱ्या आठ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत घडलेल्या विविध गुन्ह्यांमधील चोरीचा तसेच हरवलेला ऐवज तपासादरम्यान पोलिसांनी हस्तगत केला होता. यामध्ये १,०८७ मोबाईल फोन, सुमारे २३ तोळे सोने, दोन किलो चांदी, दुचाकी वाहने आणि रोख रक्कम यांचा समावेश आहे. या सर्व वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे एक कोटी ९१ लाख ७७ हजार रुपये इतकी आहे. तपास पथकांनी आधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करून मोबाईल शोधून काढले आणि गुन्हेगारांचा माग काढत चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला.
