पादुका दर्शन महोत्सवात संतपरंपरेचा जागर
डोंबिवली-कल्याण ग्रामीण भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १८ : संतपरंपरेचा गौरव आणि आध्यात्मिक विचारांची जागृती करण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने ‘पादुका दर्शन महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवार (ता. २१) आणि रविवारी (ता. २२) मुंबईतील एनएससीआय डोम येथे सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत हा महोत्सव पार पडणार आहे.
‘भारत ही संतांची भूमी आहे’ या विचारातून प्रेरित होत, समाजाला दिशा देणाऱ्या संतांच्या कार्याचा जागर या महोत्सवातून केला जाणार आहे. संतांनी दिलेली समता, माणुसकी आणि ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ची शिकवण आजच्या धावपळीच्या जीवनात अधिकच महत्त्वाची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाविकांना संतांच्या पादुकांचे दर्शन घेण्याची आणि त्यांच्या विचारांशी जोडले जाण्याची संधी मिळणार आहे. महोत्सवासाठी डोंबिवली व कल्याण ग्रामीण भागातील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असून, विविध हरिपाठ मंडळे व संस्थांचा सहभाग राहणार आहे. यामध्ये नागेश्वर नवनाथ ध्यानमंदिरचे अध्यक्ष ह.भ.प. संतोष अर्जुन केणे, श्री सिद्धी गणेश मंदिर हरिपाठ मंडळ कोळेगावचे ह.भ.प. प्रेमनाथ पाटील व मंदा पाटील, संत सावळाराम बाबा हरिपाठ मंडळ (आयरे गाव) यांच्या रोहिणी पाटील, भगवान जगन्नाथ गोपाल कृष्ण ट्रस्टचे गुरुनाथ म्हात्रे, विठ्ठल मंदिरचे ह.भ.प. बालकृष्ण महाराज तसेच ह.भ.प. अजय महाराज (मांगलूर) यांचा सहभाग असणार आहे.
महोत्सव केवळ धार्मिक सोहळा नसून सामाजिक ऐक्य, परंपरेचे जतन आणि आध्यात्मिक ऊर्जा देणारा उत्सव ठरणार आहे. भाविकांनी सहकुटुंब उपस्थित राहून या भक्तिमय सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आले आहे.