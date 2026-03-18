देशाच्या समृद्धीसाठी डोंबिवलीकरांची सामूहिक प्रार्थना
देशाच्या समृद्धीसाठी डोंबिवलीकरांची साकडे
विविध मंदिरांत सामूहिक प्रार्थना
डोंबिवली, ता. १८ : हिंदू नववर्षाच्या स्वागतानिमित्त डोंबिवलीत ''देशाची समृद्धी आणि सामाजिक एकात्मता'' या उद्देशाने सामूहिक प्रार्थनेचा अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला. गणेश मंदिर संस्थान आणि हिंदू नववर्ष स्वागतयात्रा संयोजन समितीच्या वतीने आयोजित या उपक्रमात शहरातील विविध मंदिरांमध्ये भाविकांनी एकत्र येत उपासना केली.
सनातन संस्कृतीचे जतन आणि नागरिकांमध्ये कर्तव्याची जाणीव दृढ व्हावी, या हेतूने सोमवारी शहरातील विविध देवळांमध्ये स्थानिक रहिवासी एकवटले होते. या वेळी अथर्वशीर्ष पठण, रामरक्षा स्तोत्र, रामनाम जप आणि उपास्य देवतांची मनोभावे पूजा करण्यात आली. या उपक्रमात वयोवृद्ध महिलांसह गृहिणींचा उत्स्फूर्त आणि लक्षवेधी सहभाग पाहायला मिळाला. या उपक्रमासाठी रूपाली शाईवाले, अनघा बोंद्रे, प्रकाश नायक, अमित सराफ, आकाश गायकवाड, शामल जोशी आणि नेत्रा फडके यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
सुख-समृद्धी लाभो!
उपासनेनंतर डोंबिवलीसह संपूर्ण देशात सुख, शांती आणि समृद्धी नांदावी, अशी सामूहिक प्रार्थना करण्यात आली. हा उपक्रम गणेश मंदिर संस्थानच्या अध्यक्षा अलका मुतालिक, विश्वस्त गौरी कुंटे आणि बाळकृष्ण सप्तर्षी यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी झाला. प्रत्येक कुटुंबाने आठवड्यातून किमान एकदा सहपरिवार मंदिरात जाऊन प्रार्थना करावी. मंदिरे केवळ दर्शनाचे ठिकाण न राहता ती सामाजिक परिवर्तनाची केंद्रे बनावीत, हीच आमची भावना आहे, असे आयोजक समितीन म्हटले आहे.
