सापडलेले २८ हजार रुपये प्रशासनाकडे सुपूर्द
अंबरनाथ, ता. १८ (वार्ताहर) : अंबरनाथ नगर परिषदेत प्रामाणिकपणाचा आदर्श ठरेल, अशी घटना घडली आहे. कर भरण्यासाठी आलेल्या दामिनी चंद्रकांत पेडणेकर या युवतीला कर विभागाच्या प्रवेशद्वाराजवळ २८ हजार रुपयांची रक्कम सापडली. मात्र, रकमेचा मोह न बाळगता तिने प्रामाणिकपणाची कास धरत ती तत्काळ प्रशासनाकडे सुपूर्द केली.
दामिनीने सापडलेली रक्कम तेथे उपस्थित असलेल्या एमएसएफ महिला सुरक्षा रक्षक शामल ताडगे यांच्याकडे दिली. तिच्या या प्रामाणिक कृतीमुळे तिचे कौतुक होत आहे. घटनेची माहिती मिळताच कर अधीक्षक नरेंद्र संख्ये तसेच मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी दामिनी पेडणेकर हिचा सत्कार करून तिच्या प्रामाणिकपणाचे विशेष कौतुक केले. समाजात अशा जबाबदार वर्तनाची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. दरम्यान, सापडलेली रक्कम कोणाची असल्यास संबंधित नागरिकांनी आवश्यक पुराव्यांसह अंबरनाथ नगर परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
