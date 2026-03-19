जोगेश्वरी पूर्वेत सर्वोदय नगर बसथांबा अडचणीत
रस्त्याच्या कामामुळे प्रवाशांचे हाल
बससेवाही तात्पुरती बंद
जोगेश्वरी, ता. १९ : जोगेश्वरी पूर्व येथील सर्वोदय नगर मार्गावर असलेला बस थांबा रस्त्याच्या कामामुळे पूर्णपणे वेढला गेला आहे. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे.
रस्ताच्या कामामुळे बस थांब्याच्या पूर्ण परिसराभोवती हिरव्या कपड्याचे कुंपण घालण्यात आले आहे. सोबतच आजूबाजूला बॅरिकेड्सही उभारण्यात आलेत. या मार्गावरील बस सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली असून, स्थानक किंवा इतर ठिकाणी प्रवास करताना नागरिकांना इतर पर्यायी सेवेचा अवलंब करावा लागत आहे. तसेच या बस थांब्याच्या अवती भोवती असलेल्या परिसरात अनधिकृत फेरीवालांच्या गाड्या व इतर साहित्य ठेवले असल्याने नागरिकांना येथील पदपथही वापरता येत नाही आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी येथून प्रवास करणे कठीण झाले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता के-पूर्व भागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसेच बेस्ट बस प्रशासनाने या समस्येची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी येथील स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
