भीक मागणाऱ्या हातात आता येणार पुस्तक
रेल्वे स्थानकावरील हरवलेल्या बालपणाला मिळणार शिक्षणाची नवी वाट; मध्य रेल्वेचा संवेदनशील पुढाकार
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईतील गजबजलेल्या रेल्वे स्थानकांवर दररोज लाखो प्रवाशांची वर्दळ असते. या गर्दीत काही असेही चेहरे दिसतात, ज्यांच्या डोळ्यांत शाळेची स्वप्ने नसून केवळ जगण्यासाठीची धडपड दिसते. भटकंती, भीक मागणे किंवा रेल्वे मार्गावर धावत्या गाड्यांवर दगडफेक करण्यासारख्या चुकीच्या वातावरणात अडकलेल्या या बालकांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मध्य रेल्वेने पुढाकार घेऊन संवेदनशीलता जपली आहे.
या उपक्रमांतर्गत अशा मुलांची ओळख पटवून त्यांना प्राथमिक शिक्षण, समुपदेशन तसेच कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. रेल्वे पोलिस आणि समाजसेवी संस्थांच्या सहकार्याने या मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमाचा भाग म्हणून अशा बालकांसाठी कार्य करणाऱ्या एका समाजसेवी संस्थेला मध्य रेल्वेकडून नवी मुंबईतील रेल्वे परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. येथे मुलांना शिक्षणासोबतच माया, आधार आणि नव्याने आयुष्य घडवण्याची संधी मिळणार आहे. परिस्थितीमुळे चुकीच्या मार्गावर जाणाऱ्या या मुलांना वेळेवर आधार मिळाला तर त्यांचे आयुष्य बदलू शकते, असा विश्वास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
उपक्रमाची तयारी अंतिम टप्प्यात
या उपक्रमाची रूपरेषा आरपीएफ पोलिसांकडून तयार करण्यात आली आहे. तसेच काही समाजसेवी संस्थांसोबत बैठकादेखील पार पडल्या आहेत. लवकरच या उपक्रमाची सविस्तर माहिती मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या आरपीएफ सूत्रांनी दिली.
मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न
शिक्षणासोबतच चांगल्या सवयी, आत्मविश्वास आणि स्वावलंबनाचे धडे देऊन या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. गर्दीत हरवलेल्या या बालपणाला पुन्हा स्वप्ने पाहण्याची संधी देण्याचा हा प्रयत्न अनेकांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे.
दररोज सापडतात १० ते १५ मुले
मध्य रेल्वेच्या विविध स्थानकांवर आरपीएफ आणि रेल्वे पोलिसांच्या पाहणीत दररोज सरासरी १० ते १५ असुरक्षित मुले आढळून येतात, अशी प्राथमिक माहिती सूत्रांनी दिली. यामध्ये घरातून पळून आलेली मुले, हरवलेली मुले तसेच भीक मागणारी आणि प्लॅटफॉर्मवर भटकणारी मुले यांचा समावेश असतो. या मुलांची ओळख पटवून त्यांची माहिती नोंदवली जाते. त्यानंतर त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षित ठिकाणी ठेवून त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाते.
