गुढीपाडव्याला नऊवारीची शान काही औरच!
बाजारपेठेत महिला मंडळीची गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर लगबग
बेलापूर, ता. १८ (बातमीदार) : गुढीपाडव्याचा दिवशी घरोघरी विजयाची गुढी उभारून हा सण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा गुरुवार, १९ मार्चला सर्वत्र गुढीपाडवा मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. ढोल-ताशांच्या मिरवणुका, मराठमोळा थाट, रांगोळी, गोडधोड आणि पारंपरिक वस्त्रे परिधान करून घरोघरी हा गुढीपाडवा चैतन्यमय वातावरणात साजरा होतो. या दिवशीचे खास आकर्षण असते ती म्हणजे शोभायात्रा. यामध्ये महिला, तरुणी पारंपरिक साडी परिधान करतात. मराठमोळी साडी, नथ, फेटा तसेच आभूषणे घालून मराठी नववर्षाचे स्वागत केले जाते. लहान मुलींपासून ते वयोवृद्ध महिलादेखील शोभायात्रेत सहभागी होत असतात. काही ठिकाणी महिला लेझीम, समूह नृत्य, ढोल-ताशा पथक, विविध कसरतीचे खेळ दाखवतात. पारंपरिक वेशात नाकात नथ, कपाळावर चंद्रकोर, फेटा, नऊवारी साडी असा वेश परिधान करून गुढीपाडवा शोभायात्रेची रंगत वाढवली जाते. त्यामुळे गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर महिलांची नऊवारी साडीला मागणी कायम आहे. सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या या नऊवारीची शान काही औरच असते. इतर सणांपेक्षा गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर नऊवारीला अधिक प्राधान्य दिले जाते. बाजारात १,५०० रुपयांपासून ते ६,००० रुपयांपर्यंत नऊवारीचे विविध प्रकार उपलब्ध आहेत. काही नऊवारी साड्या या रेडी टू व्हेअर अशा स्वरूपातदेखील उपलब्ध आहेत.
सध्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर यामध्ये ब्राह्मणी, डिझायनर, सिल्क नऊवारी साड्यांची मागणी वाढली असल्याचे दादर येथील विक्रेते देशपांडे यांनी सांगितले. पूर्वीच्या काळात ब्राह्मणी नऊवारी साड्या मुख्य प्रसंगी नेसल्या जायच्या. ही नऊवारी साडी नेसायची एक विशिष्ट पद्धत आहे. मात्र दिवसागणिक ब्राह्मणी साडी तरुणींपासून ते ज्येष्ठ महिलांपर्यंत सर्वांच्या आवडीची ठरत असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले. तर सिल्कच्या नऊवारी साड्यांना खूप मागणी आहे. या सिल्क साड्यांमध्ये पैठणी सिल्क नऊवारी साडी जास्त प्रमाणात वापरली जाते. त्यासोबत तरुणींमध्ये डिझायनर नऊवारी साड्यांची क्रेझ असून, डिझायनर साड्यांसाठी महाविद्यालयीन मुलींची मागणी वाढली आहे.
फेटा, पुणेरी पगडी हवीच!
शोभायात्रेवेळी बाइक रॅलीत सहभागी अनेक तरुणी आणि महिलांनी छाप पाडण्यासाठी वेगवेगळे पारंपरिक वेश परिधान केले जातात. वेगवेगळ्या रंगांचे, प्रकारचे फेटे, पुणेरी पगडी यांची मागणी केली जात असून, हटके लूकसाठी महिलांची लगबग सुरू आहे.
