ठाणे महापालिकेत भाजप शिंदे गटात ‘चिन्ह’ युद्ध
ठाणे महापालिकेत मित्रपक्षांतील सुप्त संघर्ष चव्हाट्यावर
ठाणे, ता. १८ : ठाणे महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप या मित्रपक्षांमधील राजकीय खदखद पुन्हा एकदा समोर आली आहे. पक्षचिन्ह लावून सभागृहात उपस्थित राहण्यावरून दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक आणि कुरघोडीचे राजकारण पाहायला मिळाले.
२३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पहिल्या महासभेत भाजप नगरसेवक पक्षाचे चिन्ह (कमळ) लावून उपस्थित राहिले होते. त्या वेळी शिवसेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे आणि देवराम भोईर यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. ‘‘सभागृहात येताना राजकीय पक्षांचे जोडे बाहेर काढून यावे, असा संकेत आहे. त्यामुळे कोणीही पक्षचिन्ह लावून येऊ नये,’’ असा टोला शिवसेनेने लगावला होता.
शिवसेनेच्या या सूचनेचा मान राखत, बुधवारी (ता. १८) पार पडलेल्या महासभेत भाजपचे नगरसेवक विनाचिन्ह उपस्थित राहिले होते; मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे ज्या शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता, त्याच पक्षाच्या नगरसेवकांनी ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह लावून सभागृहात हजेरी लावली. शिवसेनेच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे भाजप गोटात तीव्र नाराजी पसरली.
सभागृहातच रंगली ‘चिन्ह’ वाटपाची खेळी
शिवसेनेच्या नगरसेवकांना चिन्ह लावून आलेले पाहताच भाजप नगरसेवकांनी मिश्कील टोलेबाजी सुरू केली. मात्र, काहीच वेळात सभागृहाचे कामकाज सुरू असतानाच भाजपच्या नगरसेवकांनाही तातडीने ‘कमळ’ या पक्षचिन्हाचे वाटप करण्यात आले. अखेर दोन्ही बाजूचे नगरसेवक आपापल्या पक्षाची चिन्हे लावून सभागृहात बसले होते.
राजकीय वर्तुळात चर्चा
सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील हा ‘शितयुद्धाचा’ प्रकार ठाणे महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मित्रपक्षांमधील ही ओढाताण प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम करणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.