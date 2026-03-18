गुरुवारी चैत्र चाहूल
गुढीपाडव्यानिमित्त ‘चैत्र चाहूल’मध्ये दिग्गजांचा सन्मान
मुंबई, ता. १८ : गुढीपाडव्यानिमित्त गुरुवारी (ता. १९) रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी येथे ‘चैत्र चाहूल’ या मराठी संस्कृती व भाषेला वाहिलेल्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
विनोद आणि महेंद्र पवार यांच्या ‘ॲड फिझ’ यांच्यावतीने हा कार्यक्रम सादर होणार आहे. यानिमित्त आपल्या क्षेत्रात अलौकिक ठसा उमटविणाऱ्या दिग्गज कलाकारांचा ‘ऋण’ सत्कार व कलेसाठी आयुष्य समर्पित करणाऱ्यांचा ‘ध्यास’ सत्काराने सन्मान करण्यात येणार आहे.
यंदा पुण्याच्या सुदर्शन रंगमंचच्या शुभांगी दामले यांचा ‘ध्यास सन्मान’, तर प्रख्यात लेखक आणि भाष्यकार सुरेश गोसावी यांचा ‘रंगकर्मी सन्माना’ने गौरव करण्यात येणार आहे. ‘चैत्र चाहूल’च्या निमित्ताने दरवर्षी वेगवेगळ्या विषयांवर मनोरंजनाचा सोहळा पार पडतो. यावर्षी विद्याधर पुंडलिक यांच्या ‘माळ’ या कथेचे अभिवाचन प्रसिद्ध अभिनेते वैभव मांगले करणार आहेत. सृजन संस्कार व प्रकाशयोजना प्रदीप मुळ्ये यांची असून, संगीत राहुल रानडे यांचे असणार आहे.
डॉ. अश्विनी भिडे-देशपांडे यांचा खास ‘चैत्र चाहूल’साठी निर्माण केलेला ‘रंग विठ्ठल’ हा अभंगाचा कार्यक्रम उत्तरार्धात रंगत आणेल. या वेळी तबल्यावर यती भागवत, संवादिनीवर ज्ञानेश्वर सोनवणे, तालवाद्यावर सूर्यकांत सुर्वे, पखवाजवर हनुमंत रावडे, बासरीवादक अमर ओक साथ देताना दिसतील. तर निमिष कैकाडी, स्वरंगी मराठे आणि स्वराली जोशी हे डॉ. अश्विनी यांना स्वरसाथ देतील.