अदाणी पॉवर करणार महावितरणला वीजपुरवठा
१६०० मेगावॉटसाठी ‘एलओआय’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : राज्याच्या विजेच्या मागणीत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महावितरण अदाणी पाॅवर लिमिटेडकडून १६०० मेगावाॅट वीज खरेदी करणार आहे. अदाणीकडून उभारल्या जात असलेल्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून ही वीज पुरवली जाणार आहे. त्याबाबत महावितरणने कंपनीला हेतू पत्र दिले असल्याचे अदाणी पाॅवरने स्पष्ट केले आहे. अदाणीकडून २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापासून पुढे २५ वर्षांसाठी प्रतियुनिट ५.३० रुपये एवढ्या दराने ही वीज पुरवली जाणार आहे. त्यामुळे महावितरणला आपल्या वीज ग्राहकांकडून नोंदली जाणारी विजेची मागणी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
