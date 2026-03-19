गॅसटंचाईने पुन्हा चुलीवर भिस्त
जव्हारमध्ये १०० ते २५० रुपयांना विक्री
जव्हार, ता. १९ (बातमीदार)ः इराण-अमेरिका युद्धाचे पडसाद ग्रामीण भागांतील जीवनमानावर पडू लागले आहेत. अनेक ठिकाणी सिलिंडर नसल्याने महिलांनी पुन्हा चुलींचा आधार घेतल्याने १०० ते २५० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे.
जव्हार तालुक्यातील ग्रामीण भागामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत घरोघरी गॅसजोडणी आहे. मात्र, गॅसटंचाईच्या धास्तीने ग्रामीण भागात महिलांकडून सिमेंट, मातीच्या चुलीची खरेदी केली जात आहे. सद्यःस्थितीत जव्हार तालुक्यात गॅसपुरवठा सुरळीत सुरू आहे; परंतु समाजमाध्यमांवर संभाव्य गॅसटंचाईच्या चर्चा होत असल्याने ग्रामीण भागात भीतीचे वातावरण आहे. याच अनुषंगाने मनोर, कासा येथे माती तसेच सिमेंटच्या चुली विक्रीसाठी आल्या आहेत. आठवडा बाजारात शंभर ते २५० रुपयांपर्यंत त्यांची विक्री होत असल्याचे कारागीर विजय रसाळ यांनी सांगितले.
सरपणासाठी धडपड
ग्रामीण भागात रानावनातून वाळलेली लाकडे मिळवण्यासाठी महिलांना धडपड करावी लागत आहे. सकाळीच रानात जाऊन अनेक जण सरपणाचे भारे घेऊन येतात. याशिवाय शेणाच्या गोवऱ्या तयार केल्या जात आहेत. पावसाळ्यात सरपण म्हणून त्याचा उपयोग केला जातो.
घरोघरी गॅस आल्याने चुलीचा व्यवसाय कमी झाला होता. मात्र, संभाव्य गॅसटंचाईच्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा चुलीची मागणी वाढली आहे. सिमेंटच्या चुली हिवाळ्यात तयार कराव्या लागतात. सद्यःस्थितीत मातीपासून तयार केलेल्या चुलींना मागणी आहे.
- विजय रसाळ, कारागीर, जव्हार
मातीच्या तयार केलेल्या चुलीला धुराडी काढावी लागते. चुलीला पांढऱ्या मातीने सारवण करावे लागत होते, परंतु आता त्या चुली कालबाह्य झाल्या असल्याने रेडीमेड चुलींना पसंती मिळत आहे.
- वनिता ठाकरे, गृहिणी
