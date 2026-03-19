आरोग्य शिबिरात विद्यार्थ्यांची तपासणी
जव्हार (बातमीदार) ः जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंगळवारी जव्हार येथे थॅलेसेमिया स्क्रीनिंग चाचणी शिबिर घेण्यात आले. जनकल्याण पतसंस्था, जव्हार आणि अर्पण रक्तपेढी, नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने के. व्ही. हायस्कूल, भारती विद्यापीठ प्रशाला, आश्रमशाळा व इंग्लिश मीडियम शाळेत शिबिर पार पडले. या उपक्रमात ८७२ विद्यार्थ्यांची रक्ततपासणी करण्यात आली. त्यात के. व्ही. हायस्कूलचे २९७, भारती विद्यापीठ प्रशालेचे १६०, आश्रमशाळेचे २८८ आणि इंग्लिश मीडियमचे १२७ विद्यार्थी होते. कार्यक्रमास पतसंस्थेचे अध्यक्ष नरेंद्र महाले, उपाध्यक्ष दीपश्री भट तसेच संचालक व सल्लागार उपस्थित होते. संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षकवर्गानेही सक्रिय सहभाग घेतला. ग्रामीण भागात थॅलेसेमिया, सिकल सेल चाचण्या विशेषतः महिला व मुलींसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
