माकडांच्या उपद्रव्यांमुळे रोहेकर संतप्त

माकडांच्या उपद्रवामुळे रोहेकर संतप्त
उपाययोजनेसाठी वन खात्याला निवेदन
रोहा, ता. १९ (बातमीदार) ः कळसगिरी डोंगराच्या पायथ्याशी वसलेल्या रोहे शहराचा विस्तार वाढत असून, सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभे राहत आहे. यामुळे जंगलातील माकडांचा उपद्रवदेखील वाढला आहे. खिडकीवाटे घरात प्रवेश करून घरातील अन्न, कपडे व इतर किमती वस्तू चोरत असल्याने या परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नगरसेवकांनी थेट वन खात्याचे कार्यालय गाठत उपाययोजना करण्यासंदर्भात निवेदन दिले.
शहरातील छत्रपती संभाजी नगर (बंगळे आळी) मेहेंदळे हायस्कूल परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर, हनुमान नगर, मंगळवाडी, मोरे आळी, सेवादळ आळी, ब्राह्मण आळी, वरचा मोहल्ला, डोंगरी मोहल्ला आदी भागांमध्ये माकडांनी उच्छाद मांडला आहे. घरातील किमती वस्तूंचा नाश करणे आणि कपडे व इतर साहित्य चोरण्याचे प्रकार वारंवार घडत असल्याने नागरिक विशेषतः महिलावर्ग हैराण झाला आहे. एका इमारतीवरून दुसऱ्या इमारतीवर जाताना विद्युतवाहिन्या व टीव्ही केबलदेखील तुटत असल्याने मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. याविषयी स्थानिक नगरसेवक अजित मोरे, प्रेषित बारटक्के, स्वप्नील धनावडे आदी जणांनी रोह्याचे वनक्षेत्रपाल महेंद्र दबडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी साधकबाधक चर्चा केली व माकडांच्या वाढत्या उपद्रवावर उपाययोजना करण्याची लेखी अर्जाद्वारे मागणी केली.
प्रमुख मागण्या
१ जंगल भागात केवळ ऑक्सिजन देणारे झाडे न लावता फळे देणारे झाडेदेखील लावावी आणि त्यांचे व्यवस्थित संगोपन केले, तर माकड व अन्य प्राणी लोकवस्तीत येणार नाहीत.
२ माकडे घरांवर उड्या मारत असल्यामुळे अनेक जणांचे पत्रे फुटले आहेत. त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणीदेखील करण्यात आली.
याविषयी नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. विशेष मोहीम हाती घेऊन या माकडांना पकडून घनदाट जंगलात सोडण्याची तजवीज केली जाईल. वरिष्ठ अधिकारीवर्गाशी चर्चा करून नुकसानभरपाईविषयी माहिती देण्यात येईल.
- महेंद्र दबडे, वन क्षेत्रपाल, रोहा
फोटो कॅप्शन : वन क्षेत्रपाल महेंद्र दबडे यांना निवेदन देताना नगरसेवक अजित मोरे, प्रेषित बारटक्के, स्वप्नील धनावडे.
