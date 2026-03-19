सात जणांना नवे आयुष्य, मुंबईतील यंदाचे १७वे देहांतर्गत अवयवदान
सात जणांना
मिळाले नवजीवन
मुंबई, ता. १९ : पक्षाघातामुळे मेंदूमृत झालेल्या ६० वर्षीय संजय शहा यांच्या कुटुंबाने अवयवदानाचा निर्णय घेतल्याने सात जणांना नवजीवन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहा यांचे यकृत, मूत्रपिंड, कॉर्निया आणि हाडे दान करण्यात आली. मुंबईतील हे यंदाचे १७वे अवयवदान ठरले आहे.
ठाणे येथील ज्युपिटर लाइफलाइन रुग्णालयात अवयवदानाची प्रक्रिया पार पडली. पॅथॉलॉजीचालक संजय शहा यांना पक्षाघात झाल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मेंदूमृत झाल्याने डॉक्टरांनी कुटुंबीयांना अवयवदानाचा पर्याय सुचवला. त्यांनी होकार दिल्यानंतर अवयवदानाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अवयवांचे वितरण करण्यात आले असून यकृत आणि मूत्रपिंडे प्रत्यारोपणासाठी देण्यात आली, तर कॉर्निया आणि हाडांच्या ऊतीही दान करण्यात आल्या, अशी माहिती झेडटीसीसी (झोनल ट्रान्सप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर) मुंबईकडून देण्यात आली.
