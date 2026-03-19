केबल चोरीतील टोळीचा पर्दाफाश
मुलुंड, ता. १९ मार्च (बातमीदार) ः मुलुंड परिसरात एमटीएनएल केबल चोरी करण्याच्या तयारीत असलेल्या आंतरराज्यीय टोळीचा मुलुंड पोलिसांनी पर्दाफाश करत नऊ जणांना अटक केली आहे. या कारवाईत सुमारे १२.२२ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, अटक केलेल्या आरोपींना २० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. साेमवारी (ता. १६) रात्री सुमारे १०.३० वाजण्याच्या सुमारास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय पवार यांना गुप्त बातमीदारामार्फत महत्त्वाची माहिती मिळाली. उत्तर प्रदेशातून कार्यरत असलेल्या केबल चोरी करणाऱ्या टोळीचा मुख्य सूत्रधार आपल्या १० ते १२ साथीदारांसह वाहनाने मुंबईत दाखल होणार असल्याचे समजले. एल.बी.एस. रोड परिसरात एमटीएनएल केबल लुटण्याचा त्यांचा कट असल्याचे उघड झाले.
मुलुंड पोलिसांनी तातडीने तीन स्वतंत्र पथके तयार करून सापळा रचला. आरोपींना रंगेहाथ ताब्यात घेतले. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्ली येथील हे आरोपी आहेत. याप्रकरणी मुलुंड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांना २० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
