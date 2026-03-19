मेट्रोचे तिकीट आता उबर ॲपवर
मेट्रोचे तिकीट आता उबर ॲपवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मेट्रो-२ अ आणि ७ मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता उबर ॲपद्वारे तिकीट काढता येणार आहे. या ॲपवरून ओएनडीसीद्वारे तिकीट काढण्याची सुविधा बुधवारपासून उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रांग न लावता मोबालवरून तिकीट घेता येणार आहे. क्यूआर कोडआधारित तिकिटे या ॲपवरून बुक करताना प्रवाशांना तत्काळ ५० टक्के (कमाल १० रुपयांपर्यंत) सूट मिळणार आहे.
या सुविधेमुळे प्रवास अधिक जलद, स्मार्ट आणि पूर्णपणे पेपरलेस होणार असून, तिकीट खिडक्यांवरील गर्दीही कमी होणार आहे. मुंबईने यापूर्वीच एकात्मिक डिजिटल मोबिलिटीमध्ये देशात आघाडी घेतली आहे. मुंबई वन ॲप हा देशातील पहिला आणि एकमेव कॉमन मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म आहे. यात उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, बस आणि मोनोरेल या सेवा एकाच इंटरफेसवर उपलब्ध आहेत. मेट्रो २ अ आणि ७ वर दररोज ३.५ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. लवकरच मार्गिका २ ब आणि ९ कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
