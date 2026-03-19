चोरीला गेलेला वस्तू मूळ मालकांस परत

चोरीला गेलेल्या वस्तू मूळ मालकांस परत
मुलुंड पोलिसांच्या वतीने परतावा कार्यक्रमाचे आयोजन
मुलुंड, ता. १९ (बातमीदार) : मुंबई पोलिसांच्या परिमंडळ सातच्या वतीने मुलुंड पश्चिम येथील एन. एस. रोड स्थित क्राउन हॉल येथे शनिवारी (ता. १४) भव्य मालमत्ता परतावा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात पोलिसांनी चोरीला गेलेले तसेच हरवलेले मौल्यवान वस्तू शोधून काढत, ते त्या मूळ मालकांना परत देण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केलेल्या तपासामुळे हजारो मोबाईलसह विविध मौल्यवान वस्तू पोलिसांना हस्तगत केल्या असून, त्यापैकी सुमारे एक कोटी ९२ लाखांचा ऐवज हा नागरिकांना परत करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला अप्पर पोलिस आयुक्त डॉ. महेश पाटील तसेच पोलीस उपायुक्त हेमराजसिंह राजपूत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांच्या हस्ते तसेच परिमंडळ सातमधील विविध पोलिस ठाण्यांतील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांच्या हस्ते हा मुद्देमाल संबंधित नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आला.
पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या संकल्पनेतून हा उपक्रम राबविण्यात आला. नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास अधिक दृढ व्हावा तसेच गुन्ह्यांमधील जप्त केलेला ऐवज लवकरात लवकर मूळ मालकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिमंडळ सात अंतर्गत येणाऱ्या आठ पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत झालेल्या विविध गुन्ह्यांमध्ये चोरीस गेलेली तसेच हरवलेली मालमत्ता तपासादरम्यान पोलिसांनी हस्तगत केली आहे.
या मालमत्तेमध्ये एक हजार ८७ मोबाईल फोन, सुमारे २३ तोळे सोने, दोन किलो चांदी, दुचाकी वाहने तसेच रोख रक्कम यांचा समावेश होता. या सर्व वस्तूंची एकूण किंमत सुमारे एक कोटी ९१ लाख ७७ हजार रुपये इतकी आहे. तपास पथकांनी अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करून मोबाईल शोधून काढले तसेच गुन्हेगारांचा माग काढत चोरीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.