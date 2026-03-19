पनवेल महापालिकेत सभापतींची निवड
बबन मुकादम स्थायी समितीचे, तर ममता म्हात्रे महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती
पनवेल, ता.१९ (बातमीदार ) पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती पदांची निवड बिनविरोध पार पडली. स्थायी समिती सभापतीपदी बबन नामदेव मुकादम तर महिला व बालकल्याण समिती सभापतीपदी ममता प्रितम म्हात्रे यांची निवड करण्यात आली आहे.
ही निवड क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल येथे आयोजित विशेष सभेत करण्यात आली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी पीठासीन अधिकारी रणजित यादव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे) होते. यावेळी पनवेल महानगरपालिका आयुक्त मंगेश चितळे तसेच महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे उपस्थित होते. दोन्ही समित्यांच्या सभापती पदासाठी प्रत्येकी एकच अर्ज प्राप्त झाल्याने ही निवड बिनविरोध झाली.
यानंतर पीठासीन अधिकारी रणजित यादव यांनी अधिकृत घोषणा करत बबन मुकादम आणि ममता म्हात्रे यांच्या निवडीची घोषणा केली. दोन्ही सभापतींची ही निवड एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे.
