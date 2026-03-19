पेण येथे हिंदू नववर्षाच्या स्वागतासाठी शोभायात्रा
पेण, ता. १९ (वार्ताहर) : ‘तुम्ही जगा दुसऱ्याला जगवा’ या उद्देशाने प्रेरित झालेल्या जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजी संप्रदायातर्फे गुढीपाडव्यानिमित्त पेण येथे शोभायात्रा काढण्यात आली. या यात्रेत हजारो अनुयायांनी सहभागी होऊन हिंदू नववर्षाच्या शुभेच्छा देत विविध सामाजिक विषयांवर प्रभावी संदेश देत जनजागृती केली.
या यात्रेत सहभागी सर्व भाविकांनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून उत्सवाला विशेष रंगत आणली. यामध्ये महिला कलशधारी, भगवे ध्वजधारी यांनी टाळ-मृदंग वाजवत हरिनामाचा गजर केला. विविध नृत्यप्रकार आणि सामाजिक विषयांवरील देखावे हे या शोभायात्रेचे प्रमुख आकर्षण ठरले. या वेळी ठिकठिकाणी रस्त्यावर रांगोळी काढून शोभायात्रेचे स्वागत केले. या यात्रेत पेण, पनवेल, सुधागड, पाली, रोहा, अलिबाग या तालुक्यांतील सर्व वयोगटांतील तरुण, तरुणी, पुरुष, महिला सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे रस्त्याच्या एका बाजूने एका रेषेत ताल-लयबद्ध पद्धतीने भजनांच्या गजरात व ढोल-ताशांच्या निनादात शिस्तबद्ध ही यात्रा पार पडली. याशिवाय इतर अनेक संघटनांनीसुद्धा गुढ्या उभारून शोभायात्रा काढली.
