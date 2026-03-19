गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर घर खरेदी उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आज अनेकांनी घरखरेदी केली. तसेच विकसकांच्या कार्यालयांत अनेक ठिकाणी बुकिंगबरोबरच चौकशीसाठी गर्दी होती. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
जागतिक स्तरावरील अस्थिरता आणि सोन्या-चांदीच्या किमतीत सातत्याने होत असलेल्या चढ-उतारांमुळे यंदा पाडव्याच्या मुहूर्तावर बुकिंग होणार का, अशी चिंता रिअल इस्टेट क्षेत्रातून व्यक्त केली जात होती. मात्र, सर्वसामांन्यांसह मध्यमवर्गीय आणि गुंतवणूकदारांनी घर, दुकानांच्या खरेदीला पसंती दिली आहे. त्यामुळे आज रिअल इस्टेटमध्ये काहीसे उत्साहाचे वातावरण असल्याचे क्रेडाई-एमसीएचआयचे सीओओ केवल वालंबिया यांनी सांगितले. तसेच अनेक विकसकांनी आपल्या नवीन प्रकल्पांचा शुभारंभ केल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या ज्याला घर घ्यावयाचे आहे, ते मुहूर्त बघताना दिसत नाहीत, आपल्या सोयीच्या वेळी घरखरेदी करीत असल्याने मार्केटचा अंदाज बांधता येत नाही. पूर्वी घरांच्या विक्रीसाठी पाडव्याला विकसक मोठ्या प्रमाणात जाहिरात करत; मात्र आता ते होतानाही दिसत नसल्याचे बिल्डर असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष राम भाटिया यांनी स्पष्ट केले.
अखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेथील रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करू पाहणाऱ्यांनी आता आपला मोर्चा देशात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत, पुणे, बंगळूर, हैदराबाद अशा शहरात गुंतवणूक करण्याकडे वळवला आहे. त्यामुळे आज सर्वत्र रिअल इस्टेटमध्ये सकारात्मक वातावरण होते.
- केवल वालंबिया, सीओओ, क्रेडाई-एमसीएचआय
