अनिल अंबानी यांची आठ तास चौकशी
फसवणूकप्रकरणी सीबीआयकडून विचारणा
नवी दिल्ली, ता. १९ : स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित तब्बल दोन हजार ९२९ कोटी रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) उद्योगपती अनिल अंबानी यांची गुरुवारी तब्बल आठ तास चौकशी केली. रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनीशी संबंधित याप्रकरणी एसबीआयने अंबानींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तसेच रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होमफायनान्स लिमिटेडच्या मालमत्तेचा ताबा घेतलेल्या ऑथम इन्व्हेस्टमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे संचालक अमित डांगी यांचीही सात तास चौकशी केली. दरम्यान, अंबानी यांना शुक्रवारीही चौकशीला बोलावले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट २०२५मध्ये सुमारे २,९२९ कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अंबानी सकाळी १०.१५ वाजता नवी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात हजर झाले. एसबीआयच्या तक्रारीत रिलायन्स कम्युनिकेशनने चुकीची माहिती देत बँकेकडून कर्ज मंजूर करून घेतल्याचे म्हटले आहे. कंपनीवर तब्बल ४० हजार कोटींचे कर्ज असून, त्यापैकी एकट्या एसबीआयची थकबारी २,९२९ कोटींची होती. सीबीआयने अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीविरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात अशा गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला होता.
अंबानींनी आरोप फेटाळले
दरम्यान, अनिल अंबानी यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सर्व आरोपांना कायदेशीर मार्गाने उत्तर दिले जाईल. आम्ही तपासात पूर्ण सहकार्य करीत असल्याचे अंबानी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
