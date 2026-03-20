नवी मुंबईतील भाजपच्या सत्तांधाºयाचा मुख्यमंत्र्यांना घरचा आहेर
शिवसेना-भाजपमध्ये खडाजंगी
नवी मुंबईतील रुग्णालयाच्या नामकरणावरून वाद
वाशी, ता. २० (बातमीदार) ः मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईतील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाला गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांचे नावे देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी शुक्रवारी (ता. २०) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला होता, पण नवी मुंबईतील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनीच भाजपला घरचा आहेर दिला आहे. त्यांनी नवी मुंबईतील सुपरस्पेशालिटी म्हणजे नवी मुंबई महापालिकेचा स्पष्ट उल्लेख केला नसल्याचा आरोप करत सभागृह नेते सागर नाईक व नगरसेवक सूरज पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला. त्यामुळे शिवसेना व भाजपमध्ये खडाजंगी झाली.
आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकारातून बेलापूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाच्या प्रस्तावाला भाजपच्याच नगरसेवकांनी दुसऱ्यांदा विरोध दर्शवत थेट धक्का दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या रुग्णालयाला शीख धर्मगुरू गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांचे नाव देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या घोषणेलाही भाजपच्या काही नगरसेवकांनी विरोध करत वेगळी भूमिका घेतली. खारघर येथे गुरू तेग बहादूर साहिबजी यांच्या शहीद दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानंतर महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी महासभेत मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव मांडला. बेलापूर सेक्टर १५ येथे उभारण्यात येणाऱ्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचा उल्लेखही या प्रस्तावात करण्यात आला होता.
भाजपमधील अंतर्गत मतभेद उघड
चर्चेदरम्यान भाजपचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी या प्रस्तावात रुग्णालयाच्या नेमक्या भूखंडाचा उल्लेख नसल्याची हरकत घेतली. त्याला सभागृह नेते सागर नाईक यांनीही पाठिंबा दिला. सिडकोची नवी मुंबई ही फक्त दिघा ते बेलापूरपुरती मर्यादित नसून पनवेल, तळोजा, कळंबोली, उरणपर्यंत विस्तारलेली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या विस्तारित भागातील रुग्णालयाला मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार नाव देण्यात यावे, अशी सुधारणा करून अखेर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, या सगळ्या घडामोडींमुळे भाजपमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.
