भिवंडीत पोटनिवडणुकीचा बिगुल वाजला
१४ ग्रामपंचायतींसाठी २८ एप्रिलला मतदान
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : तालुक्यातील विविध कारणांमुळे रिक्त झालेल्या १४ ग्रामपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. सरपंच आणि सदस्यांचे निधन, राजीनामा किंवा अन्य कारणांमुळे या जागा रिक्त झाल्या होत्या. या पोटनिवडणुकीसाठी २८ एप्रिल २०२६ रोजी मतदान होणार असून, २९ एप्रिलला निकाल जाहीर होईल, अशी माहिती तहसीलदार अभिजित खोले यांनी दिली आहे.
तालुक्यातील २३ सदस्य पदे आणि २ थेट सरपंच पदांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. ३० मार्चला निवडणुकीची अधिकृत नोटीस प्रसिद्ध होणार असून, ७ एप्रिल ते १३ एप्रिल या कालावधीत उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र (अर्ज) सादर करण्याची मुदत आहे. १५ एप्रिल रोजी अर्जांची छाननी होईल. १७ एप्रिलला अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आणि निवडणूक चिन्हांचे वाटप होईल. २८ एप्रिलला प्रत्यक्ष मतदान होणार असून, २९ एप्रिलला मतमोजणी आणि निकाल लागेल.
या गावांमध्ये होणार निवडणूक :
कवाड खु., पिळंझे खु., मोरणी, गणेशपुरी, सुपेगाव, कारीवली, खरीवली, पालखणे, घोटगाव, कुसापुर, सापे, मोहंडुळ, केल्हे आणि अंबाडी या ग्रामपंचायतींमध्ये ही पोटनिवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत एकूण २३ सदस्यांसह दोन थेट सरपंच निवडीचाही समावेश आहे. प्रशासनाने या प्रक्रियेसाठी आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.
