आमची वसई तर्फे नववर्ष शोभायात्रेचे आयोजन
‘आमची वसई’तर्फे नववर्ष शोभायात्रेत धार्मिकतेचे दर्शन
वसई, ता. २१ (बातमीदार) : ‘आमची वसई’ तर्फे गुरुवारी (ता. २०) गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने नववर्ष शोभायात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. या शोभायात्रेत धार्मिकतेचे दर्शन पाहण्यास मिळाले. या यात्रेत मयूर साळगावकर, देवेंद्र गुरव व जयेस श्रीवास्तव यांनी मशाल दौड केली. या वेळी विविध घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
‘आमची वसई’ संस्थेतर्फे काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेची सांगड पाहायला मिळाली. वर्तक अभियंता महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेले ‘सोलार वाहन’ व ‘ विद्युत वाहन’ यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. सध्याच्या इंधनटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ‘इंधन स्वावलंबन’ आणि ‘ पर्यावरणपूरक ऊर्जा’ असा मोलाचा संदेश या माध्यमातून देण्यात आला. या स्वागतयात्रेचे स्वागत पंचवटी येथे वसई-विरार पत्रकार महासंघातर्फे अनिलराज रोकडे यांनी केले. तसेच यात्रेवेळी आंबडी रोड येथे गुरुद्वारा श्री गुरुसिंग सभाचे अध्यक्ष हरीश बेदी, सचिव विली चढ्ढा, छोटू आनंद, जसप्रीत सिंग, मनिंदरपाल सिंग, गुरमित सिंग, गुरुमुख सिंग, सोनू चावला आदि मंडळींनी नागरिकांना शीतपेयाचे वाटप केले. त्यानंतर माणिकपूर नाका येथे श्री हनुमान मंदिरातर्फे पाटील कुटुंबीयांनी, पापडी येथे श्री राम व रामेश्वर मंदिर तर्फे रामेश्वर मित्रमंडळ व गुरव-आपटे-पाटील परिवाराने, पारनाक्यावर धर्मसभेतर्फे यशवंत कराळे, आमोद सामंत, संतोष वाघ, पूर्वा फडके यांनी व वसई किल्ल्यात शूर्पारक इतिहास गौरव समितीतर्फे कोळी, म्हात्रे, वर्तक, पंडित परिवाराने शोभायात्रेचे स्वागत केले.
उत्तम वेशभूषेला बक्षीस
शोभायात्रेतील उत्तम वेशभूषा केलेल्या पहिल्या ३० सहभागींना बक्षीस देण्यात आले. वसई किल्ल्यातील श्रीमंत नरवीर चिमाजी आप्पांच्या स्मारकात गुढी उभारून व आप्पांना मानवंदना अर्पण करून शोभायात्रेची सांगता झाली. आमची वसई सदस्य, विविध सामाजिक संघटना, पोलिस प्रशासन, वाहतूक विभाग, महापालिकेच्या आरोग्य व अग्निशामक विभागाचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
