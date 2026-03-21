भिवंडी सब जेलमधून फरार आरोपीला अटक
शांतीनगर पोलिसांची कारवाई
भिवंडी, ता. २१ (वार्ताहर) : भिवंडीतील सब-जेलमधून महिनाभरापूर्वी खिडकीची सळई तोडून फरार झालेल्या कुख्यात घरफोडी आणि सोनसाखळी चोरी करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात शांतीनगर पोलिसांना यश आले आहे. रवींद्र धनाजी भोसले असे आरोपीचे नाव असून, त्याला कोल्हापूरच्या रंकाळा परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले.
रवींद्र भोसले याच्यावर भिवंडी, कल्याण आणि पुणे येथे घरफोडी, मोबाईल चोरी आणि चेन स्नॅचिंगचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. भिवंडी गुन्हे शाखेने त्याला ८ फेब्रुवारीला अटक केली होती. त्यानंतर त्याची रवानगी भिवंडीतील सब-जेलमध्ये करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारीला औषध आणि जेवण देण्यासाठी त्याला पॅसेजमध्ये आणले असता, त्याने संधी साधून लोखंडी खिडकीची सळई तोडली आणि तेथून पलायन केले. या घटनेमुळे पोलिसदलात मोठी खळबळ उडाली होती.
फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली होती. तांत्रिक तपासाद्वारे आरोपी कोल्हापूरमधील रंकाळा परिसरात असल्याची माहिती शांतीनगर पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार कोल्हापूर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने सापळा रचून त्याला अटक करण्यात आली. शांतीनगर पोलिसांनी आरोपीला भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
