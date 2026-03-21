मुरबाड उपनगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर
मुरबाड, ता. २१ (बातमीदार) : मुरबाड नगर पंचायतीचे उपनगराध्यक्ष दीक्षित वारे-वारघडे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव १५ विरुद्ध एक मतांनी मंजूर करण्यात आला. माजी नगराध्यक्ष रामभाऊ दुधाळे यांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदानात सहभाग घेतला नाही. या अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. २०) नगर पंचायत कार्यालयात विशेष सभा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्ष मोहन गडगे उपस्थित होते.
नगर पंचायतीत एकूण १७ सदस्य असून, त्यामध्ये भाजपचे आठ, शिवसेनेचे पाच आणि परिवर्तन पॅनलचे चार सदस्य आहेत. शिवसेना-भाजप आघाडीच्या बाजूने १३ सदस्य असतानाही परिवर्तन पॅनलमधील दोन सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे ठरावाला एकूण १५ मते मिळाली आणि तो बहुमताने मंजूर झाला. या प्रक्रियेत उपनगराध्यक्ष दीक्षित वारे-वारघडे यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले, तर माजी नगराध्यक्ष रामभाऊ दुधाळे तटस्थ राहिले. दरम्यान, उपनगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने आता नवीन उपनगराध्यक्ष म्हणून नम्रता तेलवणे यांची निवड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
