आईबाबा फाऊंडेशन व्यसनमुक्ती केंद्रात सामुदायिक अग्निहोत्र कार्यक्रम
खालापूर, ता. २१ (बातमीदार) : आईबाबा फाउंडेशन, चौक येथे सामुदायिक अग्निहोत्र कार्यक्रम उत्साह आणि आध्यात्मिक वातावरणात झाला.
आईबाबा फाउंडेशन व्यसनमुक्ती केंद्रात नुकतेच गुरुमंदीर श्री स्वामी समर्थ संस्थापित बाळाप्पा महाराजांचा मठ, अक्कलकोट, विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०८ सामुदायिक अग्निहोत्र कार्यक्रम करण्यात आला. श्री स्वामी समर्थ भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या आध्यात्मिक उपक्रमात सहभागी झाले. याप्रसंगी उपस्थितांनी अग्निहोत्राच्या माध्यमातून पर्यावरण शुद्धीकरण, मानसिक शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करण्याचा संदेश समाजाला दिला.
अग्निहोत्र ही भारतीय वैदिक परंपरेतील अत्यंत प्रभावी साधना मानली जाते. यामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास, आरोग्यदायी वातावरण निर्माण होण्यास आणि मन:शांती मिळण्यास मदत होते. अशा सामुदायिक उपक्रमांमुळे समाजात आध्यात्मिक जागृती, एकात्मता आणि संस्कृतीची जपणूक अधिक बळकट होत असल्याचे मत आईबाबा फाऊंडेशनचे संचालक प्रविण नवरे यांनी सांगितले.
**फोटो-अग्निहोत्र कार्यक्रमात व्यसनमुक्ती केंद्रात दाखल रुग्ण सहभागी.
