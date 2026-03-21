ण खारेपटाच्या शिर्कीचाळ दोन येथील अनधिकृत नळ कनेक्शन हटविले
खारेपाटातील अनधिकृत नळ जोडण्यांवर हातोडा
पाणीपुरवठा विभागाची मोठी कारवाई; उपोषणाची प्रशासनाकडून दखल
पेण, ता. २१ (वार्ताहर) : खारेपाट विभागाच्या शिर्की परिसरात अनेकांकडून अनाधिकृतपणे नळ जोडणी केली जात असल्याने येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने कडक पावले उचलत अनधिकृत नळ जोडणीवर शुक्रवारी (ता. २०) कारवाई केली.
गेल्या अनेक वर्षापासून पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना येथील नागरिकांना करावा लागत आहे. शिर्कीचाळ क्रमांक २ मधील जवळपास १६ वाड्यावस्त्यांना मुख्य जलवाहिनीतून पुरेसा पाणी मिळत नसून येथे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे येथील नागरिकांनी सोमवारी (ता. १६) उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे उपोषण केले होते. त्या उपोषणाची दखल घेत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने अनधिकृत नळ जोडणीविरोधात कारवाई मोहीम हाती घेतली जाईल आहे. त्यानुसार शुक्रवारी ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिकारी शैफाली देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांच्यांसह पोलिस बंदोबस्तात मुख्य जलवाहिनीवरील बेकायदेशीर नळजोडण्यांवर कारवाई केली. या कारवाईमध्ये शिर्की चाळ दोन येथील २५ अनधिकृत नळ कनेक्शन तोडण्यात आले. या कारवाईमुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले आहे
