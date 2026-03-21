ट्रकच्या धडकेत सायकलस्वाराचा मृत्यू

नवी मुंबई, ता. २१ (वार्ताहर) : तुर्भे एमआयडीसीतून सायकलवरून जाणाऱ्या एका व्यक्तीला भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रकने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात सायकलस्वाराचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता. २०) तुर्भे येथील सिझेरा कंपनीसमोर, एस. सेंट्रल रोडवर घडली. तुर्भे पोलिसांनी याप्रकरणी ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
या अपघातातील मृत व्यक्तीचे नाव रामाशंकर फुलेना प्रसाद (वय ५५) असे असून ते नेरूळ सेक्टर एकमध्ये राहत होते. शुक्रवारी सकाळी ९.३० वाजण्याच्या सुमारास प्रसाद हे त्यांच्या सायकलवरून तुर्भे एमआयडीसीत जात होते. या वेळी ते सिझेरा कंपनीजवळ आले असताना, पाठीमागून येणाऱ्या एका ट्रकने (क्र. एमएच ४३ यू ०१८८) त्यांना जोरात धडक दिली. या धडकेमुळे प्रसाद यांच्या कमरेखाली गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर तुर्भे पोलिसांनी ट्रकचालक नगीनाप्रसाद राजभर (४८) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.
