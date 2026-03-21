थकबाकीमुळे सील झालेले राज सिनेमागृह पुन्हा सुरू
राजनोवा सिनेमागृह पुन्हा सुरू
नगरपरिषदेकडून थकबाकी भरण्यास मुदत
कर्जत, ता. २१ (बातमीदार) ः कर्जत नगरपरिषदेच्या मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत सील करण्यात आलेले राजनोवा सिनेमागृह शनिवारी (ता. २१) पुन्हा सुरू करण्यात आले. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्षांच्या मध्यस्थीने थकबाकी भरण्यासाठी मुदत दिल्याने प्रशासनाने हे सील हटवले आहे.
राजनोवा सिनेमागृहावर ५० लाख रुपयांच्या थकबाकीमुळे बुधवारी (ता. १८) नगरपरिषदेच्या पथकाने या सिनेमागृहाचे बुकिंग कार्यालय आणि मुख्य दरवाजा सील केला होता. यामुळे धुरंदर २ या चित्रपटासाठी आगाऊ बुकिंग केलेल्या प्रेक्षकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. शहरातील करमणुकीचे एकमेव साधन बंद झाल्याने चित्रपटप्रेमींमध्ये नाराजी व्यक्त नाराजी पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष पुष्पा दगडे, उपनगराध्यक्ष संतोष पाटील आणि नगरसेवक महेंद्र चंदन यांनी शनिवारी (ता. २१) मध्यस्थी करत तोडगा काढला. नगरपरिषदेकडून सिनेमागृह मालकाला थकबाकी भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी सील हटवून सिनेमागृह पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. यावेळी संतोष पाटील यांनी सांगितले की, शहरातील एकमेव सिनेमागृह बंद राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. त्यामुळे तात्पुरता निर्णय घेत सिनेमागृह सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तलवार
सिनेमागृहाचे मालक मोहन राज यांनी नगरपरिषदेचे कर निरीक्षक शशांक तळवटकर आणि शीतल सावंत यांच्यावर दहा लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा दावा केला. याची दखल घेत मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीची नोटीस बजावली आहे.
