उंदीर मारण्याच्या औषधामुळे सात श्वानांचा मृत्यू?
धामटण येथील कारखान्यावर गंभीर आरोप; कंपनीविरोधात गुन्हा
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) : डोंबिवलीजवळील धामटण गावात उंदीर मारण्यासाठी टाकलेल्या औषधामुळे सात भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कंपनी मालकासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
डोंबिवलीजवळील धामटण गावातील एका कंपनीच्या कारखान्यात उंदीर मारण्यासाठी टाकण्यात आलेल्या औषधामुळे सात भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या सुचित्रा सुर्वे यांनी मानपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
कारखान्याच्या परिसरात रविवारी उंदीर मारण्यासाठी औषध टाकण्यात आले होते. याच औषधामुळे परिसरातील सात भटक्या कुत्र्यांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच सुचित्रा सुर्वे यांनी कंपनी मालक यांना जाब विचारला. त्या वेळी त्यांनी धमकी दिल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला आहे. या प्रकरणानंतर सुर्वे यांनी तत्काळ मानपाडा पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तक्रारीनुसार संबंधित तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, मृत कुत्र्यांचे शव विच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून, अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
