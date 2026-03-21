वाशीमध्ये हायड्रो गांजा विक्रीसाठी आलेला तरुण अटकेत
पावणेतीन लाखांचे अमली पदार्थ जप्त
नवी मुंबई, ता. २१ (वार्ताहर) : वाशी परिसरात अमली पदार्थ विक्रीसाठी आलेल्या तरुणाला पोलिसांनी सापळा रचून अटक केली. त्याच्याकडून हायड्रो गांजासह दुचाकी, मोबाईल आणि इतर साहित्य जप्त करण्यात आले असून, प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
दीपम रवींद्र तापसे (२७) असे या आरोपीचे नाव असून, त्याच्याकडून पावणेतीन लाख रुपये किमतीचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय दुचाकी, मोबाईल आणि इतर साहित्य असा एकूण चार लाख ४६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला.
महात्मा जोतिबा फुले स्मृती भवन परिसरातील गल्लीत एक तरुण अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार, १८ मार्च रोजी रात्री सुमारे पावणेनऊच्या सुमारास सेक्टर तीनमध्ये पोलिसांनी सापळा रचला. या वेळी दीपम तापसे हा संशयास्पदरीत्या येताना आढळून आला. त्याला ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता, त्याच्याकडे दोन लाख ७५ हजार रुपये किमतीचा २६ ग्रॅम हायड्रो गांजा सापडला.
याशिवाय त्याच्याकडून एक लाख रुपये किमतीची दुचाकी, ७५ हजार रुपये किमतीचा आयफोन १५ प्लस आणि इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
