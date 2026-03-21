मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अपघातात तिघांचा मृत्यू
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अपघातात तिघांचा मृत्यू
मनोर, ता. २१ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाघोबा खिंड परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. अज्ञात वाहनाने दिलेल्या धडकेनंतर चालक फरार झाला असून, पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील ढेकाळे येथील वाघोबा खिंड परिसरात शनिवारी सायंकाळी भीषण अपघात घडला. अज्ञात वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीवरील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात सायंकाळी सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास मुंबई वाहिनीवर घडला. दुचाकीवरील तिघे मुंबईच्या दिशेने जात असताना वाघोबा खिंड परिसरात अज्ञात वाहनाने त्यांना जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर तिघांनाही वाहनाने चिरडल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर संबंधित वाहनचालक घटनास्थळावरून फरार झाला.
मनोर पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले आहेत. सध्या मृतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असून, त्यांच्या नातेवाइकांचा शोध घेतला जात आहे. दरम्यान, अपघात करून पसार झालेल्या वाहनाचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे.
